Con la maratona tra Thanasi Kokkinakis e l’intramontabile Andy Murray si è concluso il programma del secondo turno degli Australian Open 2023, protrattosi ben più del previsto a causa degli strascichi dell’interruzione per pioggia che ha stravolto il calendario del secondo giorno di gare, quello di martedì 17 gennaio.

Australian Open, day 5: Medvedev e Tsitsipas a caccia di un posto negli ottavi

Lo scozzese, che affronterà agli ottavi Bautista Agut, tornerà in campo nella notte italiana di sabato, nella seconda giornata dedicata alla disputa dei match del terzo turno del tabellone del singolare femminile e maschile. A partire dalla notte italiana di venerdì e fino alla prima mattinata, invece, si svolgeranno le gare della parte alta dei due tabelloni, al termine dei quali conosceremo i nomi delle prime otto donne e dei primi otto uomini qualificati agli ottavi di finale.

In campo maschile, dopo l’eliminazione di Rafa Nadal e in attesa del ritorno in campo di Novak Djokovic, sabato contro il bulgaro Dimitrov, occasione per testare le reali condizioni del serbo dopo il riacutizzarsi dell’infortunio al tendine della gamba sinistra accusato contro Couacaud, non si prevedono difficoltà per la testa di serie numero 3, Stefanos Tsitsipas, contro l’olandese Griekspoor.

Daniil Medvedev dovrà invece fare attenzione allo stato di forma di Seb Korda, dopo le difficoltà evidenziate nei primi turni Auger-Aliassime sarà testato dall’argentino Francisco Cerundolo, mentre equilibrato si annuncia il match tra Hurkacz e Shapovalov. Curiosità per McDonald, che dopo l’impresa contro Nadal cercherà il bis contro Nishioka. Tra le donne impegni sulla carta agevoli per Swiatek, Gauff e Sakkari.

Australian Open 2023, è il giorno di Jannik Sinner: l’insidia Fucsovics e quei precedenti da sfatare

Per il tennis italiano sarà invece il gran giorno di Jannik Sinner. Il talento altoatesino affronterà l’insidioso Marton Fucsovics, 30 anni, attualmente numero 79 del mondo dopo un fugace e non troppo lungo, né recente (2019) passato tra i primi 35. Promessa a livello giovanile, poi non mantenuta, l’ungherese vanta un solo titolo in carriera, nel 2018 sulla terra a Ginevra, ma ha vissuto il suo anno migliore nel 2021, con i quarti di finale a Wimbledon, sua unica volta tra i primi 8 di uno Slam, e il ko nella finale di Rotterdam sul cemento.

Come si evince dai risultati, si tratta di un giocatore discretamente duttile in grado di fare bene in tutte le superfici, oltre che potente (188 cm) e dotato di un buon servizio. Il suo percorso a Melbourne finora è stato privo di difficoltà avendo eliminato prima Federico Coria e poi Lloyd Harris, il giustiziere di Lorenzo Musetti, peraltro entrambi in quattro set, ma si tratta comunque di un elemento esperto e in discreta forma.

Nulla che possa spaventare troppo Sinner, a patto che Jannik sia quello maturo e aggressivo anche nelle discese a rete visto nei primi due turni. Due dei tre precedenti inducono peraltro alla prudenza, se è vero che Fucsovics ha battuto Sinner proprio agli Australian 2020, e con un netto 6-4, 6-4, 6-3 nel secondo turno, e a Wimbledon 2021 (primo turno). L’azzurro si sarebbe poi riscattato eliminando l’ungherese al torneo di Sofia del 2020, il primo titolo vinto in carriera dall’altoatesino. Sinner punta almeno a eguagliare il miglior risultato in Australia e in uno Slam, i quarti di finale, raggiunti nel 2022 a Melbourne, a Wimbledon e agli US Open, ma per farlo in caso di successo su Fucsovics dovrà battere uno tra Tsitsipas e Griekspoor. Un ostacolo ben più proibitivo e proprio per questo sarà fondamentale arrivarci in fiducia e dopo aver speso meno energie possibile.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della quinta giornata

Di seguito il programma completo della quinta giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna

[20] Krejcikova-Kalinina

[3] Tsitsipas-Griekspoor

Pera-[7] Gauff

Sessione serale

[10] Keys-[24] Azarenka

[29] Korda-[7] Medvedev

MARGARET COURT ARENA

Sessione diurna

Fucsovics- [15] Sinner

Non prima delle 3: [3] Pegula-Kostyuk

[1] Swiatek-[Q] Bucsa

Sessione serale

[10] Hurkacz- [20] Shapovalov

Zhu- [6] Sakkari

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 5: [28] F. Cerundolo- [6] Auger-Aliassime

a seguire: Khachanov [18]-Tiafoe [16]

KIA ARENA (ore 1:00)

Non prima delle 4: [22] Rybakina- [13] Collins (USA)

a seguire: [11] Norrie-Lehecka

1573 ARENA

Non prima delle 4: Baindl-[17] Ostapenko

COURT 3

Non prima delle 4.30: McDonald-[31] Nishioka