Australian Open, Medvedev lancia l'allarme

Il russo Daniil Medvedev in una intervista alla CNN ha preallertato tutti in vista del prossimo Australian Open, dichiarando che sarà difficile per i tennisti accettare una quarantena preliminare di 14 giorni alla sbarco nel Paese oceanico: “Non mi lamento che sia noioso o altro, ma lasciare la stanza dopo 14 giorni senza fare nulla e giocare cinque set, penso che sarebbe molto pericoloso per la salute di qualsiasi sportivo”.

Il fresco vincitore delle Atp Finals continua così: “Quello che ci è stato detto prima è che potevamo allenarci dentro e fuori dal campo. Non credo che sarà possibile per qualcuno andare lì e stare in camera per 14 giorni senza prendere la racchetta in mano”.

OMNISPORT | 25-11-2020 13:33