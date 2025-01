Australian Open, Sinner annuncia a sorpresa l’addio di Cahill: “Questa sarà la sua ultima stagione”

Dopo la vittoria Tristan Schoolkate, Jannik Sinner ha sorpreso tutti annunciando che questa sarà l'ultima stagione nel circuito del suo coach Darren Cahill

Nell’intervista post vittoria in rimonta sulla wild card Tristan Schoolkate, Jannik Sinner ha sorpreso tutti con un annuncio a sorpresa sul suo super coach Darren Cahill. Il n°1 al mondo ha infatti annunciato che questa sarà l’ultima stagione nel circuito per l’allenatore australiano, che a partire dal 2026 quindi non farà più parte del team dell’altoatesino.

L’annuncio di Sinner: “Ultima stagione di Cahill”

La sofferta vittoria su Tristan Schoolkate è passata immediatamente in secondo piano dopo l’annuncio a sorpresa fatto a Eurosport da Jannik Sinner, che parlando dell’incontro con il padre di Darren Cahill ha rivelato che questa sarà l’ultima stagione del coach australiano: “È stato un momento molto bello conoscere il padre di Cahill, è stato un emozione, anche perché poi Darren è nel circuito da tanti anni e questa sarà la sua ultima stagione, quindi sai, conoscere i suoi familiari è sempre bello. Aveva detto lui in un’intervista che sarebbe stata la sua ultima stagione. Vedremo”.

Cos’aveva detto Cahill

In occasioni delle ultime Nitto ATP Finals a Torino conquistate da Sinner, in un’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera Cahill aveva rivelato che Jannik sarebbe stato l’ultimo giocatore che avrebbe allenato, senza però specificare quando quest’ultima collaborazione si sarebbe conclusa: “Sinner sarà l’ultimo giocatore che allenerò nella mia carriera“.

