Australian Open: Sinner e Cobolli in campo contro Baez e de Minaur; Etheverry affronta l’idolo Djokovic

Presentazione dei principali match maschili del 3° turno degli Australian Open in programma venerdì 19 gennaio: in campo Sinner e Cobolli contro Baez e de Minaur , Djokovic sfida il fan Etcheverry

18-01-2024 19:36

Concluso il 2° turno i due italiani rimasti in corsa nel tabellone maschile degli Australian Open scenderanno in campo domani 19 gennaio tra la notte e la mattina italiana per puntare alla seconda settimana slam. Jannik Sinner aprirà il programma sulla Margaret Court Arena alle 02:00 italiane contro Sebastian Baez, Flavio Cobolli invece affronterà l’idolo di casa Alex de Minaur nel primo match serale della John Cain Arena in programma non prima delle 09:00 italiane. Oltre ai due azzurri domani scenderà in campo anche Novak Djokovic, che alle 09:00 italiane affronterà l’argentino Tomas Martin Etheverry, suo grandissimo fan, alla Rod Laver Arena.

Sinner-Baez

Il primo italiano a scendere in campo sarà nuovamente Sinner. Dopo essersi sbarazzato degli olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong senza aver perso nemmeno un set, Jannik dovrà battere l’argentino Sebastian Baez, n°29 ATP e testa di serie n°26, per raggiungere gli undicesimi ottavi di finale a livello slam della sua carriera.

Il classe 2000 non dovrebbe rappresentare un ostacolo troppo complicato per il nostro Sinner. Baez rimane un giocatore che si presta molto di più alla terra rossa piuttosto che al cemento, nonostante sul duro abbia fatto ottimi progressi nell’anno passato, tanto da conquistare l’ATP 250 di Winston-Salem in finale contro Jiri Lehecka. Tra i due c’è un solo precedente e risale al Master 1000 di Shanghai, quando trionfò l’altoatesino in tre set in rimonta.

J. Sinner-S. Baez: 02:00 (orario italiano), Margaret Court Arena

Cobolli-de Minaur

Match sicuramente ben più ostico per Flavio Cobolli, che per raggiungere i primi ottavi di finale a livello slam della sua carriera dovrà battere l’idolo di casa Alex de Minaur. Il tennista azzurro proveniente dalle qualificazioni ha già sorpreso tutti battendo al 1° turno il n°18 ATP Nicolas Jarry e al 2° Pavel Kotov (n°65) e di sicuro non avrà voglia di fermarsi ora, ma prevalere su un Alex de Minaur in grande forma e che trascinato dal pubblico di casa riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé – non a caso due settimane fa era riuscito a diventare il primo a battere Novak Djokovic sul territorio australiano dal lontano 2018 – sa di impresa quasi impossibile. Tra i due non ci sono precedenti.

F. Cobolli-A. de Minaur: non prima delle 09:00 (orario italiano), John Cain Arena

Djokovic-Etcheverry

Dopo due uscite non pienamente convincenti – per uno come lui – e i problemi al polso che non sembrano essere del tutto passati, Djokovic va a caccia di conferme contro Tomas Martin Etcheverry, il cui idolo è da sempre proprio il tennista serbo. L’argentino n°32 ATP e testa di serie n°30 non hai mai nascosto di avere in Nole il proprio idolo tennistico e non solo, tanto che era diventato celebre sui social quando, in più di un’occasione, aveva postato foto in cui paragonava ironicamente i punti ATP da lui ottenuti con quelli del n°1 al mondo, evidenziando l’enorme differenza tra i due.

Non sarà la prima volta che Etcheverry affronterà Nole. I due si sono sfidati in due occasioni l’anno scorso – agli Internazionali d’Italia e al Master 1000 di Parigi-Bercy – con il serbo che ha sempre trionfato in due set. Piccola curiosità: Djokovic è l’avversario più giovane incontrato in questi Australian Open dall’argentino, che nei primi due turni ha eliminato gli esperti Andy Murray e Gael Monfils senza perdere nemmeno un set. Nonostante il periodo un po’ così così di Novak non sembrano comunque esserci molte possibilità di successo per il suo avversario.

N. Djokovic-T.M. Etheverry: non prima delle 09:00 (orario italiano), Rod Laver Arena

A questo link trovate il tabellone degli Australian Open.