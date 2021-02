Australian Open: Travaglia eliminato in tre set da Frances Tiafoe

Non devono aver giovato al nostro tennista i tanti match disputati nell’ultima settimana: i minuti di gioco si sono fatti sentire nelle gambe del 29enne nativo di Ascoli Piceno, che ha dovuto fare i conti anche con un avversario molto solido.

L’azzurro è stato sconfitto in tre set dallo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 6-2. Peccato perchè il primo set avrebbe potuto prendere una piega diversa e magari, in caso di vittoria, avrebbe potuto regalare un match diverso al nostro Travaglia.

L’azzurro all’inizio del match vede scappare l’americano fino al 3-1, ma è bravo a trovare la forza per strappare il servizio all’avversario riportandosi in parità (4-4). Travaglia è in partita, sembra determinato e prova a mettere in campo tutte le sue qualità tanto che nell’undicesimo game piazza il break e si porta sul 6-5. Proprio sul più bello, però, l’azzurro si blocca e Tiafoe allunga il set al tie-break. L’americano parte meglio e gestisce con grande lucidità la situazione chiudendo sul 7-5.

Purtroppo la superiorità di Tiafoe è evidente nei due set successivi che non lasciano scampo al nostro Travaglia apparso anche stanco a fine match.

OMNISPORT | 08-02-2021 11:36