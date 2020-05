Autogol su Twitter dello juventino, i tifosi: "Adesso basta”

Che Adrien Rabiot avesse un’alta considerazione di sé e un carattere particolare lo si sapeva già da prima che arrivasse alla Juventus. Un’ulteriore conferma è arrivata nelle ultime ore, dopo il tweet con cui il centrocampista francese ha ironizzato sulle polemiche riguardanti il suo rientro a Torino.

Il tweet polemico di Rabiot sul rientro

Rabiot, infatti, sarà il penultimo a tornare alla base – l’ultimo sarà Higuain – e questo è stato letto da molti come un segnale di rottura tra il giocatore e la società. La Juve, invece, ha fatto sapere che non c’è stato alcun problema con il giocatore, dato che la deadline ufficiale data dalla società per il rientro di tutti i bianconeri è quella del 18 maggio.

Invece di spegnere la polemica, Rabiot ha soffiato sul fuoco con un tweet che ironizzava sulle voci di un suo presunto “sciopero” contro la dirigenza bianconera. Rabiot ha postato una foto in cui appare pensieroso sul letto o sul divano, con la scritta “Quando realizzi che è l’ultimo giorno di… sciopero”.

La reazione dei tifosi bianconeri

L’immagine che voleva farsi probabilmente burla dei giornalisti è stata però interpretata con fastidio dai tifosi bianconeri. “Per me te ne potevi stare tranquillamente in Francia, intanto per quello che hai dimostrato alla Juve in questi mesi di certo non sentiremo la tua mancanza”, scrive Stefano su una delle pagine Facebook dedicate alla Juve.

“Se ne può stare pure dove si trova – aggiunge Claudio -, giocatori mediocri come lui ce ne abbiamo a bizzeffe, anzi magari giocano anche meglio di lui…. ecco perché il Psg lo ha mandato via a 0…. vale 0 e pure meno”. “Mandiamoli a casa a lui e la sua mammina”, suggerisce Francesco, accennando alla madre-procuratrice.

Tra gli juventini, però, c’è chi prova a difendere Rabiot. “Ragazzi ma leggete solo i titoli? Era contro i giornalisti”, scrive Luigi. “Comunque a me è sembrato un post ironico verso la stampa”, aggiunge Stefano, ma ormai sul web la bufera è scoppiata.

