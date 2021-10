Avvio di stagione col botto per Arthur Cabral: già a quota 20 goal

Se chi ben comincia è a metà dell’opera, allora l’opera di Arthur Cabral è decisamente a buon punto della sua. L’attaccante classe ’98 ha avuto un inizio di stagione letteralmente stratosferico con la maglia del Basilea, segnando la bellezza di 20 goal in 17 presenze.

In campionato la quotata formazione Svizzera è partita nel migliore dei modi, trovandosi al momento in vetta grazie alle 5 vittorie e ai 4 pareggi conquistati nelle prime 9 giornate. Un trend dovuto in gran parte alla vena realizzativa di Arthur Cabra, già a quota 11 goal.

Le altre segnature il brasiliano le ha riservate alla Conference League, che per il Basilea è iniziata dal secondo turno. Arthur Cabral ha segnato contro gli albanesi dell’FK Partizani, gli ungheresi dell’Ujpest FC e gli svedesi dell’Hammarby, per poi andare in goal anche nel match della fase a gironi vinto per 4-3 contro il Kairat Almaty.

Questo rendimento non è passato inosservato, sia agli occhi degli osservatori di tutta Europa che del ct del Brasile Tite. L’attaccante è infatti stato convocati per le gare di qualificazione a Qatar 2022 in programma in questi giorni, ma ancora non è sceso in campo.

Sta ad Arthur Cabral continuare così, per trascinare il Basilea ai traguardi maggiori e per diventare una parte integrante della selezione verdeoro.

OMNISPORT | 14-10-2021 13:45