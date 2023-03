Bagnaia amaro: “Pensavo il regolamento fosse chiaro”

Il pilota della Ducati, a Portimao, ha mancato la pole position che è stata invece conquistata da Marc Marcquez

25-03-2023 15:15

E’ un pilota amareggiato il Pecco Bagnaia che si presenta ai microfoni dopo la fine delle prove ufficiali del Gp di Portimao, esordio del Mondiale di MotoGp. La prima pole della stagione gli è sfuggita per pochi millesimi, a vantaggio della Honda di Marc Marquez: “Sono molto contento di quanto ho fatto, specialmente per il mio primo giro. Peccato che nel secondo giro veloce mi sono trovato un gruppetto davanti che mi ha rovinato il tentativo. Mi dispiace perché pensavo che il nuovo regolamento fosse chiaro, ovvero che non si può aspettare. L’importante era conquistare la prima fila per cui obiettivo centrato”.