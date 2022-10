25-10-2022 13:24

Nonostante la situazione idilliaca con Francesco “Pecco” Bagnaia a un passo dalla vittoria del Motomondiale, non mancano le polemiche interne in Casa Ducati. A Valencia, al pilota torinese, sarà sufficiente un quattordicesimo posto per salire in cima al mondo, grazie all’allungo su Fabio Quartararo (campione in carica) con gli attuali 23 punti di vantaggio. Ma per il compagno di scuderia Enea Bastianini, per voce dell’agente Carlo Pernat, vuole mettere alcune cose in chiaro.

Ducati, Bagnaia vicino al trionfo: ma non mancano le polemiche interne

Una su tutte: a Valencia, a inizio novembre, non ci sarà solo il titolo, ma anche tanti soldi. Nella fattispecie, Pernat reclama il riconoscimento di un bonus che, al momento, sembrerebbe non spettare al “Besti”. Queste le parole del procuratore a speedweek.com: “Enea vuole salire al terzo posto nel Mondiale Piloti. Questo era il suo obiettivo oggi e lo sarà a Valencia tra due settimane. Se la Ducati ha dei desideri per Enea, allora deve garantire a me e a Enea il bonus per il terzo posto nel Mondiale. Ora è chiaro che Enea può puntare alla vittoria a Valencia, perché impedirebbe a Fabio di vincere il titolo”.

Ducati: la tesi di Pernat (agente Bastianini) sulla suddivisione dei bonus

Una tesi alla base della quale ci sarebbe la certezza che gli introiti, per la casa di Borgo Panigale, aumenteranno a tutto tondo. Pernat, difendendo Bastianini, ha proseguito: “Qui si parla anche degli sponsor e dei piccoli finanziatori. Se non arriviamo terzi in campionato, perché Enea ha tenuto in considerazione Bagnaia qui al traguardo, perderemo un sacco di soldi… Se la Ducati vincerà il Mondiale, cosa che spero, forse lo sponsor Lenovo contribuirà con maggior denaro. E Ducati non vuol dividere la torta?”.