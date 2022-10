24-10-2022 21:28

Pecco Bagnaia è a un passo dal sogno. Il pilota della Ducati, dopo aver vinto in Malesia, ha allungato sul rivale per il titolo piloti Fabio Quartararo, campione del mondo in carica. Il torinese adesso ha 23 punti di vantaggio e, con una sola gara rimasta (a Valencia), è praticamente vicinissimo al traguardo: basterà un 14° posto o una mancata vittoria del francese in Spagna per trionfare.

MotoGP, la pazzesca rimonta di Bagnaia

Una rimonta pazzesca quella di Bagnaia, che ha recuperato 91 punti a Quartararo in poche gare. Sicuramente il francese ci ha messo del suo con qualche caduta di troppo, ma il pilota della Ducati ha avuto il grande merito di crederci sempre, vincendo più gp di tutti gli avversari (7). E adesso, a Valencia, Bagnaia potrà contare su un alleato in più.

Valencia, Rossi presente per tifare Bagnaia

Già perché il suo idolo Valentino Rossi sarà presente all’ultimo gp della stagione per sostenerlo. Conclusi gli impegni automobilistici, il Dottore ha deciso di essere vicino all’allievo in quello che potrebbe essere il giorno più importante della carriera del torinese, già campione del mondo in Moto2 ma mai in MotoGP.

Le recenti parole di Bagnaia su Rossi

Solo qualche giorno fa, Bagnaia ha parlato così di Rossi: “Mi sarebbe piaciuto correre alla fine degli anni Novanta perché i social network non esistevano e quindi sarebbe stato tutto più facile. E lottare contro Valentino Rossi al suo massimo livello, probabilmente le avrei prese, però mi sarebbe piaciuto battagliare con lui”.

Il fan Bagnaia ha infatti una certezza: “Vale è’ stato talmente più grande di tutti che è fuori scala, nessuno sarà mai come lui. In Italia non si vince un titolo MotoGP dal 2009….”. Proprio Bagnaia però potrebbe sfatare questo tabù, in quella Valencia che nel 2015 ha impedito a Rossi di vincere il 10° titolo contro l’alleanza Lorenzo-Marquez.