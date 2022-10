23-10-2022 10:23

Tutto rimandato all’ultima gara per la conquista del titolo di MotoGP, per il quale sono in lotta Bagnaia e Quartararo. Al GP di Sepang è proprio l’italiano su Ducati che conquista una vittoria dopo una rimonta strepitosa dal nono al primo posto. Quartararo in terza posizione.

MotoGP, GP Sepang: la cronaca della gara

Alla partenza, Bagnaia parte a razzo e dalla nona posizione vola in seconda piazza. Fabio Quartararo non è da meno: partito dodicesimo arriva quinto. In testa rimane Jorge Martin, mentre fra Pecco ed il francese ci sono Enea Bastianini e Marc Marquez. Ben presto le Ducati fanno valere la loro superiorità. Marquez è preda di Quartararo, che lo sorpassa e si stabilisce in quarta piazza.

Al settimo giro, Martin cade, facendo tutto da solo. Lo spagnolo del Team Pramac, nel suo tentativo di andare in fuga, ha forzato troppo. Passa in testa Bagnaia, ma Bastianini non sembra prono a ordini di scuderia, tanto da sorpassare il compagno di marca e porsi momentaneamente al comando. Bagnaia risupera Bastianini dopo pochi giri. Quartararo deve invece guardarsi le spalle dal prepotente ritorno di Marco Bezzecchi.

MotoGP, GP Sepang: tutto rimandato per la vittoria del mondiale

Al termine della gara, Bagnaia non sforza più di tanto e riesce a tenere a bada Enea Bastianini, conquistando così una delle vittorie più importanti della sua carriera. Quartararo riesce a respingere Bezzecchi chiudendo terzo, tenendo aperto il Mondiale sino a Valencia nonostante i 23 punti di distacco tra i due siano, ormai, un macigno.

MotoGP, GP Sepang: ordine di arrivo

1. BAGNAIA Francesco (Ducati)

2. BASTIANINI Enea (Ducati)

3. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

4. BEZZECCHI Marco (Ducati)

5. RINS Alex (Suzuki)

6. MILLER Jack (Ducati)

7. MARQUEZ Marc (Honda)

8. BINDER Brad (Ktm)

9. ZARCO Johann (Ducati)

10. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

11. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

12. CRUTCHLOW Cal (Yamaha)

13. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

14. ESPARGARO’ Pol (Honda)

15. FERNANDEZ Raul (Ktm)

16. VIÑALES Maverick (Aprilia)

17. MARQUEZ Alex (Honda)

18. GARDNER Remy (Ktm)

19. MIR Joan (Suzuki)

RIT. BINDER Darryn (Yamaha)

RIT. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

RIT. MARTIN Jorge (Ducati)

RIT. NAGASHIMA Tetsuta (Honda)

RIT. MARINI Luca (Ducati)

IN AGGIORNAMENTO