Bagnaia: "Vorrei che Stoner fosse il mio coach"

05-11-2021 21:00

Pecco Bagnaia entusiasta di avere Casey Stoner nei box Ducati durante le libere del Gp dell’Algarve: “Ho incontrato Casey per la prima volta ieri e oggi è stato il nostro coach. E’ andato in pista per osservarci ed è stato bello avere un altro punto di vista. Stamattina mi aveva detto che io e Fabio eravamo i più veloci. Pomeriggio invece ha notato diverse cose interessanti, come che noi con il vento facciamo più fatica. Poi non è un coach qualunque, è Casey Stoner, l’unico ad aver vinto un Mondiale con la Ducati, quindi è stato molto bello”

“E’ sicuramente una bella figura da avere nel box, perché è stato quello che ha interpretato meglio la Ducati quando non era una moto facile, poi parliamo di un due volte campione del mondo. Piacerebbe anche a me che magari la Ducati togliesse un po’ di stipendio a me e a Jack e lo desse a Casey per farlo stare con noi durante i weekend di gara…”.

OMNISPORT