Bakayoko si scusa con Acerbi ma il web lo condanna

Non si placano le polemiche dopo il gesto di Bakayoko, che dopo aver accettato lo scambio di maglia con Acerbi (con cui alla vigilia di Milan-Lazio c’erano state schermaglie a distanza), ha mostrato la divisa del laziale come bottino di guerra sotto la curva rossonera al termine del successo dei suoi, che avvicina la squadra di Gattuso alla zona-Champions. Il centrocampista ha capito di averla fatta grossa e ha provato a scusarsi su twitter, scrivendo: “Il mio è stato un gesto scherzoso Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa a Acerbi se si è sentito offeso”. Tutto nasce dalle parole dette in settimana. Acerbi parlando della sfida di San Siro aveva dichiarato: “Nei singoli siamo più forti noi”, la risposta di Bakayoko su Twitter era stata praticamente immediata: “Ci vediamo a San Siro”. La controreplica di Acerbi aveva avuto toni distensivi: “Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno”.

LE REAZIONI – Anche i milanisti però non perdonano Bakayoko: “Ammazza che bel goliardico che sei … Hai calpestato la sportività di chi da sconfitto ti ha dato la maglia come gesto distensivo. Ti sembra scherzoso ?” o anche: “Da grande milanista, appassionato e innamorato della squadra, penso che questo gesto vada multato. Inoltre spiegherei a questi signori che in questa società hanno militato i signori Albertini, Maldini, Baresi, Tassotti, Ancelotti, Bierhoff, Kaka, signori fuori e dentro il campo”, oppure: “Devi imparare lo stile Milan che ci ha fatto vincere 7 Champion e di sicuro nn questo…gesto ridicolo fatto a un ex milanista di Milan c’è rimasto solo il nome…Kessie s è montato troppo la testa stai alla larga”.

LO SDEGNO – C’è chi immagina la situazione al contrario e scrive: “Se fosse stato il contrario in tanti avrebbero gridato allo scandalo e al razzismo!! Vergogna” o anche: “Tu il primo al quale devi chiedere scusa é il tuo compagno di squadra che ti ha strappato la maglietta dalle mani quando s’è accorto di che gesto antisportivo stavi facendo”, oppure: “Buffone, se poi ti fanno “Buu” vai a piangere dalla mamma e a parlare di razzismo, vero? Vai a nasconderti, omino ridicolo!”. Se c’è anche chi chiede pene esemplari (“Te e il tuo compagno di merenda meritate una squalifica esemplare!!!e il …se si è sentito offeso…fa RABBRIVIDIRE!!!vergogna”) non manca chi invece gli dà ragione: “Non c’era bisogno di chiedere scusa. Acerbi impari che chi semina vento, raccoglie tempesta. Basta con i buonismi stupidi e fuori luogo” e infine: “Prima fanno gli spacconi, perdono e poi non accettano lo sfottò. È calcio, un gioco e deve essere un divertimento. Se per alcuni è altro che si facciano vedere da uno bravo. Grande Baka”.

SPORTEVAI | 14-04-2019 08:51