Basket, Kyle Hines: nel futuro c'è ancora Milano

19-05-2022 15:05

Kyle Hines, attuale giocatore dell’Olimpia Milano ha svelato i piani per il futuro in un’intervista a Rai Sport.

«Ho iniziato la mia carriera in Italia e voglio finirla in Italia, qui a Milano. Io e la mia famiglia qui ci troviamo benissimo, sono qui perché Messina mi ha voluto e voglio ancora poter giocatore per lui e vincere non solo l’EuroLeague, ma ogni titolo possibile».

Sulla sua carriera, ricca di successi e costellata di riconoscimenti ha invece detto: «Se ho questi numeri è anche perché ho giocato da tanto. Ma certo, anche io penso che siano incredibili per un centro della mia stazza. Sono glaciale in campo? Le emozioni vanno controllate, non puoi farti condizionare da un canestro sbagliato, da un errore. Cerco sempre di essere in controllo di me stesso».

