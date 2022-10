Baldassarri sbarca in Superbike nel 2023

14-10-2022 11:27

Dopo solo un anno in Super Sport, la carriera di Lorenzo Baldassarri fa un grosso salto avanti approdando in Superbike. Il pilota marchigiano è al momento al secondo posto in campionato nella classe intermedia con il team Evan Bros.

“Sono veramente felice di aver fatto questo percorso con Yamaha nel World SSP dalla moto 2: è innegabile che il mio obiettivo era proprio quello di correre in superbike. Questa stagione sta andando molto bene, siamo contenti e tutti stiamo migliorando, gara dopo gara. Direi che sono pronto per questo salto importante della mia carriera”.

Anche Christophe Guyot ha voluto dare il suo benvenuto a Lorenzo Baldasarri: “Lorenzo approda in Superbike perché è bravo e se lo merita. In questa stagione sono sicuro che arriverà primo o secondo nel WorldSSP”.