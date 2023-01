Ballardini: “Abbiamo fatto la prestazione, ripartiamo da qui”

18-01-2023 08:49

Dopo centoventi minuti più rigori si presenta lucido e consapevole Davide Ballardini, neo allenatore della Cremonese.

“Abbiamo fatto la prestazione, abbiamo giocato da squadra, questo successo deve essere un punto di partenza perché sappiamo che c’è tanto da lavorare”. “Non sono esperto di salvezze, anzi non sono esperto di niente – prosegue il tecnico – sappiamo fare il nostro lavoro, se fino ad oggi abbiamo fatto delle stagioni straordinarie è proprio per questo, qui la situazione è difficile ma cercheremo di fare del nostro meglio lavorando di squadra”.

Ed aggiunge: “Sono arrivato da due giorni, ho lavorato sui principi fondamentali, la fase difensiva e quella offensiva, la palla, lo spazio da occupare, in tre allenamenti non puoi fare di più, ripeto, sappiamo che c’è tanto lavoro da fare”.