Ballardini: "Oggi dovevamo essere al meglio e non lo siamo stati"

“Contro una squadra di qualità e che ha un’idea di gioco precisa come il Verona dovevamo essere al meglio e oggi non lo eravamo, è un grandissimo punto per questa ragione. Non avevamo una gamba brillante come in altre occasioni”. Così il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio in extremis contro il Verona in dieci contro undici per l’infortunio di Pellegrini. “Badelj è un uomo di straordinario senso tattico, è un allenatore in campo: sa come posizionarsi, capisce prima il gioco – ha continuato Ballardini – Noi cinici? No, i gol dipendono da carattere e qualità di questi giocatori. Abbiamo una squadra di ragazzi serissimi, il frutto dell’impegno in settimana sono i risultati. Il Verona non ti fa giocare bene e ragionare, pareggiare una partita in dieci è un punto di straordinaria importanza perché ti dà grande energia”.

OMNISPORT | 20-02-2021 21:01