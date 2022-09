27-09-2022 13:17

Incredibile ma vero: Balotelli potrebbe far ritorno in Italia. L’attaccante azzurro non è felice al Sion e in Svizzera non si è mai ambientato. Agli ordini di mister Tramezzani, l’ex Milan e Inter ha provato a rimettersi in gioco un’altra volta, dopo l’esperienza in Turchia con Montella finita in litigio. Adesso, Super Mario sta meditando l’ennesimo ritorno nel paese natio.

Sion, Balotelli ha fatto infuriare i tifosi

Al Sion, Balotelli non ha lasciato il segno, anzi. L’attaccante è stato più protagonista fuori dal campo (come spesso gli è accaduto in carriera), facendo infuriare i tifosi svizzeri per un video che è diventato in breve tempo virale sul web: all’esterno di un bar a Losanna qualche giorno fa, l’azzurro è stato immortalato decisamente barcollante e in stato poco lucido tanto da dover ricorrere al sostegno di due persone al suo fianco per camminare.

E pensare che Balotelli, il giorno della presentazione, ha provato a mascherare le sue malefatte: “La mia pessima nomea? Viene da alcuni miei errori e da tante chiacchiere da parte di persone che non conosco. Sono sempre io e le persone che mi amano sanno chi sono. Non mi sento una stella. Sono felice di avere la possibilità di giocare in un campionato che non conosco, vicino a casa mia, in una nazione che ti permette di vivere in modo più tranquillo rispetto ad altri”.

Ipotesi Serie B: il Cagliari è interessato

La serenità però sembra essere già finita e Balotelli starebbe pensando a un ritorno in Italia: come riporta Sportmediaset infatti, il Cagliari starebbe facendo un pensierino sul giocatore. Dopo le ultime esperienze negative con Brescia e Monza, Super Mario potrebbe ripartire nuovamente dalla Serie B, con una squadra che ha come obiettivo quello di tornare subito nella massima serie.

Le opportunità di gennaio

Bisognerà però attendere il mercato di gennaio per scoprire il destino di Balotelli. Il Cagliari, stando alle ultime indiscrezioni, proverà a convincerlo. L’idea di giocare in Italia resta in cima ai desideri del diretto interessato, il dubbio sulla professionalità dell’azzurro ovviamente resta. Il club sardo però ha tempo per riflettere.