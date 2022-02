06-02-2022 17:41

L’Adana Demirspor vince ancora: la squadra di Vincenzo Montella ha battuto per 3-1 il Rizespor in trasferta nella 24esima giornata della SuperLig turca, salendo così al terzo posto in classifica.

Ancora una volta il grande protagonista è Mario Balotelli: l’attaccante bresciano, tornato recentemente in Nazionale, è andato a segno con una doppietta al 33′ e al 72′, arrotondando la rete iniziale di Bjarnason. Inutile per gli ospiti il gol nel finale di partita di Sari.

OMNISPORT