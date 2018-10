Balotelli, la misteriosa foto con Thiago Alcantara

Alla fine si scoprirà che l’unico a non essere un bad boy era proprio Mario Balotelli. Cuore d’oro e grande fan dei vecchi ricordi, Mario ha nel suo cassetto personale un’infinità di fotografie e momenti incredibili con i suoi amici più cari. L’ultima foto postata stamattina vede Super Mario abbracciare Thiago Alcantara ai tempi del Barcellona: i due sono decisamente vestiti in borghese e tra i commenti fiocca la facile ironia dei tanti appassionati di entrambi i calciatori che fanno i paragoni più impossibili.

La didascalia recita un semplicissimo “with Thiago at Barcelona” ma è evidente che Balotelli si stia riferendo a un momento passato: non tanto per lui che sembra sempre uguale sin dai tempi degli esordi in serie A, quando per Thiago che risulta davvero giovanissimo. Divertentissimi i commenti che, come nel clima più gioviale e goliardico possibile, ne dicono di cotte e di crude, ma senza mai offendere realmente Super Mario, anzi trattandolo come un vero fratello, dimostrando ancora una volta l’incredibile umanità di questo calciatore. I motivi per cui Balotelli abbia postato questa foto proprio oggi non sono lampanti, i più machiavellici hanno pensato che Mario abbia voluto in qualche modo prendersi gioco dell’Inter, ovvero il suo ex club, che ieri è stato sconfitto dal Barcellona proprio grazie a un gol di Rafinha, il calciatore che l’anno scorso militava tra le fila nerazzurre per poi fare male all’Inter alla prima occasione. Cosa c’entrano Rafinha e Thiago Alcantara? Beh, per chi non lo sapesse: sono fratelli.

SPORTEVAI | 25-10-2018 10:56