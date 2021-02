Balotelli: "Se dovessi scegliere, direi Milan"

Questa volta Mario Balotelli ha davvero voce in capitolo visto che nella sua carriera ha vestito entrambe le maglie delle due squadre meneghine. Super Mario quindi, fa le carte al derby e durante una diretta Instagram col fratello Enock, parla della stracittadina in programma domenica pomeriggio a San Siro.

L’attuale attaccante del Monza non appare così sicuro su chi vincerà il derby anche se l’ago della bilancia pende in leggero favore del Diavolo. “Sarei felice sia che lo vincesse l’Inter sia il Milan. Se dovessi scegliere, forse direi il Milan per Ibrahimovic. Ma anche se lo vincesse l’Inter, sarei contento”.

Mario Balotelli è inoltre voluto tornare sulla lite Ibra-Lukaku, dicendo la sua proprio su quanto successo tra i due nel derby di Coppa Italia. “Due si danno una testata poi se le mandano a dire… Può succedere, non so i motivi per cui sia successo quel fatto. In campo non puoi nemmeno fare più di tanto, se dovessero decidere di fare un incontro di kick-boxing sarebbe un’altra storia. Non sono belle scene tra due campioni, chi ha ragione o no conta poco”.

Infine un voto netto su miglior tecnico e avuto e calciatore ammirato. “Il primo di tutti è sicuramente Roberto Mancini. Poi ho avuto Mourinho, Favre, Rudi Garcia. Ho avuto tanti bravi allenatori. Come giocatore dico Ronaldo ‘Il Fenomeno’, mentre oggi mi fa impazzire Muriel”.

OMNISPORT | 19-02-2021 11:55