Barcellona, il Manchester United non parteciperà all'asta per De Jong

05-08-2022 11:16

Il Daily Mirror delinea la situazione delineatasi intorno a Frenkie de Jong. All’orizzonte, malgrado le parole di Laporta sull’olandese che formalmente è stato tolto dal mercato, ma si profila una potenziale asta caratterizzata a suono di rilanci multimilionari sulla quale il Manchester United non ha intenzione di partecipare. I Red Devils sono pronti a lasciare perdere il 25enne ex Ajax, sul quale vi è un forte pressing del Chelsea di Thomas Tuchel. De Jong era stato accostato anche alla Roma, ma l’affare non si è concretizzato a causa del suo ingaggio elevato.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE