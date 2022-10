13-10-2022 18:35

“Cuore, personalità, umiltà. #forzainter”, questo post di stamattina dopo Barcellona-Inter di Lautaro Martinez ha creato scalpore. Non certo per le parole del nerazzurro, quanto per il like del connazionale argentino Lionel Messi.

I tifosi del Barcellona non hanno gradito il like del loro ex idolo, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe anche contento di tornare un giorno a vestire blaugrana.