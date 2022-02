28-02-2022 09:11

Il futuro di Kessié è sempre più lontano dal Milan. In scadenza di contratto con i rossoneri, al momento l’opzione rinnovo con il Diavolo sembra sempre più improbabile.

Secondo Sport.es, la trattativa tra il Barcellona e l’entourage dell’ivoriano sarebbe ripresa in maniera spedita. Il club blaugrana è attualmente in pole position per metterlo sotto contratto per la prossima stagione. Kessié attende l’offerta economica giusta.

OMNISPORT