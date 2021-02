Barcellona, Leo Messi supera un record straordinario di Xavi

Barcellona contro Cadiz non è un appuntamento che spicca particolarmente nel calendario del calcio spagnolo, ma l’incontro dioggi tra i due è importante per Lionel Messi. Avendo giocato la sua 505esima partita in LaLiga per il Barcellona lo scorso fine settimana contro il Deportivo Alaves, Messi ha superato il record di presenza stabilito da uno dei figli più idolatrati del Barcellona, Xavi Hernandez.

Xavi conserva uno status leggendario al Camp Nou. La sua influenza durante una carriera di 17 anni nella squadra del Barca era probabilmente ineguagliata, dato che la squadra era quasi costantemente costruita intorno a lui come metronomo perfetto del centrocampo. Nei cinque anni dalla sua partenza, molti centrocampisti sono stati acquistati nella speranza che potessero raccogliere la sua eredità, ma nessuno fino ad ora lo ha sostituito degnamente.

Potrebbe ancora tornare come allenatore un giorno. Infatti, a detta di tutti, sembra che gli sia stata offerta questa possibilità almeno una volta l’anno scorso.

OMNISPORT | 21-02-2021 15:36