Milan, il Barcellona piomba su Leao, pronta maxiofferta: anche Chiesa nella lista dei blaugrana

Arrivano le indiscrezioni dalla Spagna: il club blaugrana cerca un'ala di livello entro fine agosto. In alternativa c'è l'esterno bianconero

Il calciomercato entra nella sua fase più calda, con i club pronti a sfruttare ogni opportunità negli ultimi giorni di trattative. Con il sipario che calerà il 30 agosto a mezzanotte, si preannunciano movimenti inattesi, soprattutto per Milan e Juventus, entrambe finite nel mirino del Barcellona, determinato a rafforzare la propria rosa con un’ala di grande livello.

Sfumato l’obiettivo Nico Williams dell’Athletic Bilbao, che ha fatto sapere al club di non voler cambiare maglia in questa sessione di mercato, il Barcellona ha iniziato a valutare alternative di peso. Secondo Mundo Deportivo, tra i nomi sul taccuino dei catalani spicca quello di Leao. Il portoghese è considerato il profilo ideale per portare qualità e fantasia al gioco dei blaugrana. Ma, se la trattativa dovesse rivelarsi complicata, il club spagnolo è pronto a virare su Chiesa, esterno della Juventus fuori dal progetto bianconero.

Leao-Barcellona: tutti i dettagli

Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona punta a chiudere il calciomercato con un colpo di altissimo livello, e tutti gli occhi sono puntati su Leao. Il talento portoghese, ormai da cinque stagioni al Milan, è molto apprezzato dal presidente blaugrana Laporta. Con un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2028, il suo valore di mercato è stimato tra i 90 e i 100 milioni di euro.

Per facilitare l’operazione, la dirigenza del Camp Nou sta valutando l’inclusione di contropartite tecniche, offrendo al Milan alcuni dei propri giocatori. Tra i nomi in ballo ci sono Raphinha, Andreas Christensen, Inigo Martinez, Ferran Torres e Alejandro Balde, quest’ultimo gestito dallo stesso agente di Leao, Jorge Mendes, un elemento che potrebbe giocare a favore dell’affare.

Il nodo economico resta un ostacolo significativo, con il Barcellona impegnato a ridurre il peso degli stipendi elevati di giocatori come Gündogan e Lenglet, cercando allo stesso tempo di fare cassa con le cessioni. In particolare, la dirigenza blaugrana spera di ottenere una cifra importante dalle partenze di Vitor Roque, per il quale servono 30 milioni per bilanciare l’investimento, e Mika Faye.

Barcellona, c’è già l’alternativa a Leao: spunta Chiesa

L’operazione che potrebbe portare Leao al Barcellona si preannuncia complicata, tanto che il club blaugrana sta già valutando possibili alternative. Spunta il nome di Chiesa, ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus, che ha manifestato il suo interesse per un trasferimento al Camp Nou.

L’ex Fiorentina attualmente percepisce un ingaggio di circa sei milioni di euro annui e sarebbe disposto a firmare un contratto di almeno tre anni con il Barcellona. Per il club catalano, l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, rendendo Chiesa un’opzione più accessibile rispetto a Leao.

Chiesa, ora il Barcellona è un’idea concreta

Non è la prima volta che Chiesa e il Barcellona si trovano al centro di indiscrezioni di mercato. Già la scorsa estate, il club catalano aveva messo gli occhi sull’esterno della Juventus, ma le difficoltà finanziarie dei blaugrana impedirono di presentare un’offerta concreta ai bianconeri. La situazione economica del Barça è ora migliorata, e questo potrebbe finalmente spingere Chiesa a Camp Nou.

L’obiettivo del Barcellona è chiaro: assicurarsi un’ala di spessore entro la fine di agosto. Con le trattative per Nico Williams e Luis Diaz sfumate, il nome di Rafael Leao è in cima alla lista dei desideri. Se però l’affare con il Milan dovesse risultare troppo complicato, Chiesa rappresenta una valida alternativa. Un’altra opzione sul tavolo è Kingsley Coman del Bayern Monaco, che potrebbe lasciare il club tedesco in prestito. Il nodo è l’elevato ingaggio del francese.