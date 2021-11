Barcellona su Xavi: per Pirlo si aprono due piste italiane

03-11-2021 16:46

Se con l’annuncio di Antonio Conte il Tottenham ha sistemato la propria panchina, in Europa ci sono altre situazioni che ancora scottano parecchio.

Fra queste, una delle più calde è quella che riguarda il Barcellona dove, dopo l’esonero di Koeman, Sergi Barjuan sta ricoprendo ad interim il ruolo di allenatore, una carica che a breve il nativo di Les Franqueses del Vallès dovrebbe lasciare a colui che i dirigenti catalani hanno opzionato per rialzare le sorti dei blaugrana.

Xavi sempre più vicino a rientrare alla base

I vertici del Barcellona infatti, dopo aver vagliato diverse ipotesi, si sono decisi a far di tutto per riportare a casa Xavi ed affidare a lui il gravoso compito di raddrizzare dalla panchina la stagione della squadra.

Per far sì che le parti si riuniscano, oggi Il vicepresidente del Barcellona Rafa Yuste e il direttore sportivo Mateu Alemany sono volati in Qatar per trattare la buonuscita di Xavi con l’Al Sadd, club intenzionato a far valere per intero la clausola rescissoria di cinque milioni presente nel contratto stipulato col quarantunenne di Terrassa.

L’ostacolo certamente non è di poco conto ma, con la giusta dose di diplomazia, alla fine si dovrebbe superare garantendo a Xavi di riabbracciare la Catalogna e il Barcellona, un matrimonio questo che di fatto spegnerebbe le tante voci sui possibili sostituti di Koeman registrate nelle ultime settimane.

Pirlo vira verso l’Italia

Fra i nomi dei candidati per allenare i blaugrana nei giorni scorsi era comparso anche quello di Andrea Pirlo, il quale però, evaporata l’ipotesi Barcellona, ora potrebbe tornare in auge per due panchine della nostra Serie A.

A Genova infatti, sia la Sampdoria che il Genoa non stanno vivendo un gran momento e questo a breve potrebbe ripercuotersi sui due allenatori che le stanno guidando: Davide Ballardini e Roberto D’Aversa.

Tra i due la situazione più a rischio attualmente è quella del tecnico del “Grifone”, inviso a Preziosi e poco supportato dai risultati finora. Gli otto punti finora conquistati sono un bottino davvero esiguo e proprio per questo la nuova proprietà, in caso di un nuovo k.o., potrebbe seriamente propendere per l’avvicendamento mettendo sotto contratto Pirlo, nome giovane e apprezzato per il suo profilo internazionale.

Occhio quindi a ciò che succederà sotto la Lanterna dopo il prossimo turno di campionato, una giornata che potrebbe sancire un nuovo cambio di panchina in Serie A e vedere il ritorno di un vecchia conoscenza del calcio italiano.

