Barcellona, Xavi in un video prima della stagione: “Dobbiamo vincere La Liga”

Prima dell’inizio del campionato, il tecnico del Barca motivava i suoi ragazzi per vincere il campionato: “Ogni partita sarà una guerra, ragazzi. Dovete dare la vostra pelle per i compagni che non giocano, per lo stemma che rappresentiamo”

16-05-2023 11:35

Fonte: Getty Images