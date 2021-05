Barella salta l'Udinese: operazione al setto nasale

Sempre presente, in Serie A, Champions e Coppa Italia. Nicolò Barella non ha saltato nemmeno una gara dell’Inter, fino alla squalifica che lo ha costretto a guardare da fuori il match contro il suo amato Cagliari. Una sola assenza in stagione, ma presto saranno due.

A meno di sorprese, infatti, Barella non sarà a disposizione di Conte per l’ultimo match ufficiale dell’annata 2002/2021, quello contro l’Udinese. Il centrocampista sardo è stato infatti operato al setto nasale e non potrà allenarsi per diversi giorni.

È stata la stessa Inter a comunicarlo, con i tifosi che hanno tirato un sospiro di sollievo leggendo di un problema di poco conto per il proprio idolo: “Nella mattinata di oggi Nicolò Barella si è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di correzione al setto nasale. L’intervento è perfettamente riuscito, il centrocampista italiano, dopo qualche giorno di riposo, potrà riprendere gli allenamenti”.

Barella tornerà in campo con l’Inter dunque solamente ad agosto per il 2021/2022 e volerà direttamente in Sardegna per prendere parte al ritiro della Nazionale: il prossimo 24 maggio, infatti, l’Italia si ritroverà a disposizione di Mancini a pochi km da dove è cresciuto il 24enne.

Il 28 maggio poi ci sarà la gara contro San Marino, proprio alla Sardegna Arena: non ci saranno i suoi concittadini sugli spalti, per la penultima gara di preparazione agli Europei. Anche contro la Repubblica Ceca niente tifosi ad incitare Barella, presenti però per il match contro la Turchia all’Olimpico dell’11 giugno.

Tra gli idoli assoluti dell’Inter, imprescindibile per Conte, Barella sarà tra le pedine essenziali dei nerazzurri nella prossima annata, da detentrice dello Scudetto e da possibile sorpresa di Champions. Prima però l’Italia: per una spedizione azzurra da cui tutti si aspettano tantissimo.



OMNISPORT | 17-05-2021 14:41