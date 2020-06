Bargiggia parla di sudditanza per Conte e scatena la polemica

E’ sicuramente più facile criticare un allenatore senza troppo carisma e con un palmarés non particolarmente ricco che muovere appunti a un tecnico affermato, non si scopre nulla di nuovo, ma a volte si ha la sensazione che sia un po’ troppa referenza nel giudicare l’operato di coach di grido. Valeva per Mourinho, valeva per Sacchi, vale oggi – forse – per Antonio Conte. Almeno questa è l’impressione che ha Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset già da tempo ha intrapreso una battaglia personale nei confronti del tecnico nerazzurro, valutato anche in base al maxistipendio che percepisce, e continua a sostenere la sua tesi anche oggi.

Per Bargiggia Conte non ha migliorato l’Inter

Dopo aver letto ancora una volta alibi per il tecnico nerazzurro e soprattuto gli elogi di chi sottolinea come abbia fatto crescere la squadra rispetto alla scorsa stagione, Bargiggia esplode con un tweet al veleno.

Il giornalista di Mediaset scrive: “Ma come si fa a sostenere che Conte “ha dato un gioco e migliorato i singoli.”? Dove? Quando? Con chi? La sudditanza di certa stampa verso i Personaggi Celebri è inversamente proporzionale alla vendita dei giornali che è rasoterra”.

I tifosi si accodano nelle critiche a Conte

Conte sta indubbiamente perdendo ascendente nei tifosi che sui social commentano con toni aspri: “È davvero incredibile il battage mediatico messo in campo in queste ore per non mettere neanche in discussione Conte, un allenatore pagato 12 milioni l’anno e accontentato con 136 milioni spesi sul mercato tra giugno e gennaio. AD OGGI (poi può essere che vince scudetto ed Europa League)”.

C’è chi ironizza (“Secondo me la soluzione giusta sarebbe un aumento dell’ingaggio“) e chi sottolinea: “La bellezza del gioco di Conte si annida nei sincronismi dei movimenti perfetti e in assenza di questi elogiarlo è solo un esercizio stucchevole di servilismo”.

Anche i fan della Juve intervengono nel dibattito su Conte

Si leggono reazioni anche dagli juventini: “Sudditanza da quando è all’Inter…” o anche: “Ahia, ora arrivano gli interisti a dirti che Conte non ha colpe. Che strano però, leggere gli interisti che difendono Conte, questo 2020 non smette mai di stupire”.

La difesa di Conte da parte dei follower

Non mancano però follower che difendono Conte: “Lautaro, Bastoni, Candreva, De Vrij, Brozovic, sensi sono migliorati, il gioco si è visto, di certo la squadra non è da scudetto e molti soldi sono stati spesi per sostituire dei giocatori forti andati via” e infine: “Juve e Napoli erano considerate superiori all’Inter, quindi C nte non sta facendo grandissime cose ma sta lavorando bene e comunque la stagione non è finita ma sarà l’anno prossimo che dovrà vincere”.

