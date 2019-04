Bargiggia: Vi spiego perchè il razzismo nel calcio non esiste

Ricordate tutte le polemiche che emergono a ogni buuu razzista – dal caso-Koulibaly che portò alla squalifica di San Siro (il difensore del Napoli è stato offeso anche dai fan dell’Arsenal) agli insulti a Kean a Cagliari, per i quali si attendono ancora provvedimenti e passando per i tantissimi episodi che hanno visto protagonisti calciatori di colore – o a ogni coro discriminatorio che con frequenza impressionante arriva dalle curve degli stadi? Bene, dimenticateli. O quantomeno derubricateli, perchè per Paolo Bargiggia non si può parlare di razzismo. E non in un caso specifico, ma sempre. Il razzismo proprio non esiste nel calcio. Azzerati in un tweet di poche parole centinaia di dibattiti, veleni, minacce di abbandonare il campo, pene esemplari e battaglie sull’eguaglianza dei diritti.

IL CASO – Tutto nasce da un cinguettìo sui social del giornalista di Mediaset: “E’ semplice sfotto’. Nel calcio non esiste il razzismo. É folclore”. Questa è infatti la sorprendente risposta di Bargiggia a chi gli chiedeva: “I buonisti che avrebbero detto se fosse stato Acerbi ad andare sotto la curva con la maglia di Kessie e Baka? Razzismo o semplice sfottò?”. I commenti dei follower si limitano però a parlare del fatto in sè e non della provocazione: “Pensa se Bakayoko e Kessie fossero bianchi e Acerbi fosse nero….ci sarebbe già il coprifuoco nazismo in Italia”.

LA PELLE – C’è chi asseconda il pensiero di Bargiggia: “È tanto che lo dico anch’io! Ma niente! Bisogna sempre buttarla sul razzismo….” e chi cambia registro: “Il razzismo non c’entra nulla qui c’è semplicemente l’evidenza dell’incapacità ci saper stare al mondo”. O anche: “Qui tutti con la pelle sottile, ieri a San Siro non è’ successo nulla di che” e infine chi si lamenta: “E sì .. siccome c’è di mezzo il Milan diventa tuto una famiglia del Mulino Bianco .. fosse stata la Juve si chiedeva la radiazione”.

SPORTEVAI | 15-04-2019 11:33