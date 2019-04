Ravezzani: “Milan, ma che comunicato fai?”

Il tweet di Francesco Acerbi e la telefonata al difensore biancoceleste da parte di Tiemoué Bakayoko sembrano aver chiuso la polemica per il brutto gesto del centrocampista del Milan e del compagno di squadra Frank Kessie durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Lazio. Per il giornalista Fabio Ravezzani dalla vicenda escono vincitori soprattutto in due, lo stesso Acerbi e Rino Gattuso, che con le sue parole nel post-gara non ha cercato alibi per i propri giocatori, anzi ha stigmatizzato il loro comportamento.

ELOGIO A RINO. “Alla fine della brutta vicenda di S. Siro emergono due giganti: Acerbi e Gattuso”, scrive Ravezzani in un tweet, sottolineando la rettitudine di entrambi. Al giornalista, invece, non è piaciuto il comportamento della dirigenza del Milan, che in una nota ufficiale s’è di fatto schierata in difesa di Bakayoko e Kessie. Secondo il Milan, i due avrebbero mostrato la maglia di Acerbi ai propri tifosi “nel solo intento di celebrare una vittoria importante senza finalità di scherno, né intenti aggressivi o anti-sportivi”. E ancora: “Lo dimostra la dinamica di quanto avvenuto, le espressioni dei giocatori, la totale assenza di fischi o di altri elementi negativi”.

CRITICA AL CLUB. Ed è proprio questo passaggio che non è piaciuto a Ravezzani, che su Twitter ha spiegato come, escludendo il comportamento di Acerbi e Gattuso, riguardo alla vicenda “tutto il resto è dimenticabile, a cominciare dal confuso comunicato Milan. Che vuol dire, per esempio, che il fatto non sarebbe rilevante in quanto avvenuto in <totale assenza di fischi>? Boh”. Parole che per Ravezzani rischiano anche di delegittimare Gattuso, come gli suggerisce un follower. “Il vero problema di quel comunicato è che la società ha delegittimato le parole del suo allenatore che aveva giustamente chiesto scusa e censurato il comportamento dei suoi giocatori. Non bene in un momento così delicato della stagione”, scrive un tifoso commentando il tweet di Ravezzani. “Vero”, replica il giornalista, chiarendo quale sia per lui l’errore del Milan.

