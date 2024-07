De Laurentiis sta per vendere agli arabi? Le prove dell’incontro che fa sognare i tifosi

Uno sceicco in trattativa con la famiglia De Laurentiis, sarebbe tutto vero. L'indiscrezione scatena le reazioni dei tifosi sui social

De Laurentiis vende agli arabi? Social scatenati. Si rincorrono le voci secondo cui Malik Al-Hamoud Al-Sabah, sceicco del Kuwait, sarebbe interessato ad acquistare dalla famiglia De Laurentiis il Bari; si moltiplicano le reazioni alla suggestiva ipotesi che rappresenterebbe una novità del tutto inedita per il calcio italiano. Tra il dire e il fare ce ne passa, ma l’avvento dei sauditi rappresenterebbe un punto si svolta che andrebbe ben oltre la semplice cessione del Bari. Quel Bari che scivolerebbe fuori dal contesto delle multiproprietà evitando che una eventuale promozione in Serie A (sfiorata dai biancorossi nel 2023) coincida con la necessità di dover vendere la società in ossequio ai regolamenti federali. Le norme, come noto, vietano la presenza nello stesso campionato di squadre guidate da realtà imprenditoriali collegate da legami di parentela.

Bari allo sceicco: “Incontro a Milano”

L’indiscrezione è stata lanciata dal portale sportivo saudita koorabreak.com, secondo il quale si è già tenuto un incontro tra lo sceicco Al-Sabah e Luigi De Laurentiis, a Milano, appena due giorni fa: “Nell’incontro a porte chiuse si è lavorato per definire i termini dell’accordo. Sono stati registrati progressi tangibili per l’acquisizione del club italiano. Durante l’incontro le due parti hanno concordato di firmare un contratto che prevede lo scambio di informazioni sul Bari e la revisione di tutti i dettagli finanziari, budget e informazioni relative al club”.

Bari allo sceicco Al-Sabah, le reazioni social

Pioggia di commenti sui social. C’è chi è favorevole all’eventuale arrivo degli sceicchi perché, come la parte dei tifosi che ha contestato la proprietà, ritiene il Bari relegato a semplice seconda squadra della famiglia De Laurentiis. C’è chi ha scritto: “Sceicco, a Bari la aspettiamo”. Chi ha aggiunto: “Se rifiutano lo sceicco creano una frattura ancora più grande con la piazza considerando che vogliono fare mercato senza spendere mentre a Napoli hanno stanziato 40 milioni di euro per il solo Buongiorno. Se vendono il Bari, poi, ci guadagnano almeno 100 milioni di euro” :”probabilmente o non risponderanno o spareranno così alto da poter dire che gli sceicchi non hanno voluto comprare”.

Bari, c’è chi vorrebbe restare con De Laurentiis

Decisamente inferiori, numericamente, i commenti dei tifosi pro-De Laurentiis, complice la salvezza ottenuta a fatica, nei playout, la scorsa stagione. C’è chi, però, solleva dei dubbi: “Siamo sicuri che sia meglio finire nelle mani degli arabi? De Laurentiis avrà commesso degli errori ma ci ha riportato dalla Serie D alla Serie B e a sfiorare la Serie A. Spesso noi tifosi abbiamo la memoria corta e scegliamo delle soluzioni radicali anziché quella del dialogo per trovare un punto di incontro da cui ripartire insieme”.