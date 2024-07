Bari, De Laurentiis apre agli emiri del Kuwait: "Siamo disponibili al dialogo"

Il presidente biancorosso è intervenuto sul possibile interesse di al-Sabah, componente della famiglia reale: " Ma prima di parlare di una trattativa ci conosceremo"

Il campionato del Bari inizierà sabato 17 agosto: calcio d’inizio alle 20.30, al San Nicola arriva la Juve Stabia. Ma per il primo verdetto del campo c’è ancora tempo, perché il calciomercato sta entrando nel vivo, non soltanto per quanto riguarda i giocatori.

L’emiro del Kuwait interessato al Bari

E’ dei giorni scorsi infatti la voce che vorrebbe un interessamento da parte di Sheikh Malek Humoud al-Sabah, componente della famiglia reale del Kuwait, alla società pugliese. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il consigliere personale dell’emiro del Kuwait, delegato dal governo nel settore dello sviluppo internazionale ed economico, è arrivato in Puglia tramite Sharif Lorenzini, punto di riferimento della comunità islamica barese, ma anche esperto di internazionalizzazione e di sviluppo delle imprese. Qualche giorno in città, l’incontro con il sindaco Leccese, l’esplorazione delle opportunità di investimento che potrebbe offrire la Puglia.

De Laurentiis aspetta l’emiro

E, tra queste, il Bari: al-Sabah è stato presidente dell’Al-Shabab Sports Club, di conseguenza di sport se ne intende e le intenzioni sarebbero quelle di intavolare una trattativa con la famiglia De Laurentiis. Naturalmente, quello economico non sarebbe un problema, dato che si parla di una delle famiglie più ricche al mondo: secondo un’indagine del 2020 di Buy Shares, vanterebbe un patrimonio stimato in circa 360 miliardi di dollari, con un giro d’affari tra i 15 ed i 20 miliardi. Insomma, i soldi non mancano.

Bari, De Laurentiis apre al dialogo

E la notizia è naturalmente giunta alle orecchie del numero uno del Bari, Luigi De Laurentiis. che dal ritiro di Roccaraso è intervenuto sulla questione: “Al momento loro hanno i nostri contatti, le nostre porte sono sempre aperte. Ho avuto l’opportunità di conoscere diverse famiglie del genere, come tanti arrivano in Italia. La Puglia è una bellissima regione e di solito c’è sempre l’interesse di esplorare dei potenziali investimenti, acquisti immobiliari o di puntare sul turismo. Il nostro paese è bellissimo. Il calcio oggi è sempre più conosciuto a livello mondiale, quello italiano ha un appeal enorme come ho sempre detto. Magari faremo una chiacchiera per conoscerci”.

Bari, trattativa possibile con l’emiro

Come a dire: non c’è ancora una vera trattativa, ma potrebbe esserci a breve. “Capisco che l’arrivo di uno sceicco in città possa far nascere delle soap opere, mi sta benissimo – ha concluso De Laurentiis – ma prima di parlare di una trattativa ci conosceremo. Magari vorranno capire meglio com’è la città, la squadra o la Puglia in generale. Potrei dargli anche io un resoconto dal punto di vista degli investimento. Siamo aperti al dialogo per conoscerci, piano piano capire le intenzioni. Siamo un’eccellenza del territorio”.