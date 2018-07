Bari, Lotito accelera

Solo motivi burocratici tengono ancora formalmente in vita il Football Club Bari 1908, i cui giocatori non sono stati svincolati d’ufficio dalla Lega dopo la mancata ammissione alla prossima Serie B perché è pendente l’ultimo e disperato ricorso del presidente Giancaspro, inoltrato al Coni.

Ormai però non ci sono più dubbi sul fatto che il club biancorosso dovrà ripartire dai dilettanti. Quasi sicuramente dalla Serie D e con una compagine societaria che sta per prendere forma. Nessuna delle tre proposte fatte arrivare al sindaco Decaro sembra destinata a spuntarla perché sulla scena si è materializzato Claudio Lotito. Come riportato da 'La Repubblica', il sondaggio del presidente della Lazio può prendere quota a differenza di quelli, preliminari, del numero uno della Sampdoria Massimo Ferrero e di quello del Torino Urbano Cairo, che non hanno poi dato seguito ad un interesse iniziale.

Entro lunedì Lotito incontrerà il primo cittadino della città pugliese per presentare il proprio progetto, basato su una holding. Qualora l’affare andasse in porto Lotito lascerebbe al socio Pietro Mezzaroma il 100% delle quote della Salernitana, della cui società fa parte dal 2011, anno in cui i granata ripartirono proprio dalla D dopo il fallimento dell'estate precedente.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 20:15