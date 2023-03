Baroni non si scoraggia: "Il Lecce non gioca male, ma paga ogni episodio"

Il tecnico giallorosso: "Felice per Falcone e gli altri nazionali, la vittoria della Sampdoria non ci ha fatto mollare la presa".

19-03-2023 18:00

Non preoccupa la quarta sconfitta consecutiva Marco Baroni, che cede di misura al Franchi: “Il Lecce non sbaglia la prestazione e questo mi è di conforto; è un momento però in cui la squadra paga ogni errore, il gol non deve diventare un’ossessione, siamo tutt’altro che ‘leggeri’ nelle gambe, nella determinazione, nella voglia. Siamo stati alti e aggressivi al Franchi, non è facile giocare qui e per me venire a Firenze emoziona sempre, grazie alla maglia viola è cominciato il mio sogno: non deve venire meno entusiasmo, troveremo l’episodio e svolteremo ancora. L’errore è cadere nelle preoccupazioni: sono contento per i tanti esordienti che andranno in Nazionale, il premio a Waldimiro è un premio al Lecce. Non mi sono mai sentito al sicuro, sarebbe cadere in un errore grave dal punto di vista mentale: non mi interessa di com’è andata Sampdoria-Lecce, noi dobbiamo rispondere nel solito modo, con il lavoro”.