Baroni: "Partita che deve servire da lezione"

15-03-2022 23:10

Il Lecce infila a Cosenza il terzo pareggio consecutivo e rallenta ancora nella corsa alla promozione diretta in Serie A.

I salentini si sono salvati solo al 95′ grazie a un gol di Blin dopo essere passati subito in vantaggio con Coda, che ha però sbagliato il rigore del potenziale 0-2 al 15′.

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha analizzato così la gara del “San Vito-Marulla”: “Eravamo partiti bene proponendo un buon calcio in avvio, ma poi abbiamo subito gol su due errori nostri. Abbiamo cambiato assetto per provare a scardinare le loro linee, ma non è andata come volevamo e ci aspettavamo. Il rigore non ha condizionato la partita”.

“Ci prendiamo questo pareggio, ma dobbiamo imparare dagli errori. Questa partita deve servirci per il futuro” ha concluso il tecnico toscano.

OMNISPORT