Basilea-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, Conference League 2022/2023

Fiorentina-Basilea, andata della semifinale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze

18-05-2023 11:17

Tornano le emozioni della Conference League in casa Fiorentina. I viola sono impegnati in Svizzera nella gara di ritorno della semifinale contro gli svizzeri del Basilea, ex squadra del bomber brasiliano Arthur Cabral, già a segno nella gara di andata allo stadio “Artemio Franchi”, terminati con la dolorosissima e beffarda rimonta degli elvetici, impostisi per 2-1 grazie alle reti di Andy Diouf (al 71′) e Zeki Amdouni (al 91′) .

La formazione di Vincenzo Italiano, è sempre bene ricordarlo, è arrivata fino a questo punto della competizione, dopo un percorso entusiasmante: dopo il turno preliminare superato contro gli olandesi del Twente, il secondo posto ottenuto nel gruppo A con Basaksehir, Hearts e RFS Riga. Quindi, i playoff contro lo Sporting Braga, gli ottavi di finale contro il Sivasspor e i quarti coi polacchi del Lech Poznan.

Quando si gioca Basilea-Fiorentina



L’appuntamento col Basilea è fissato questa sera, giovedì 18 maggio, alle 21, allo stadio “St. Jakob-Park” di Basilea. La vincente di questo doppio confronto affronterà in finale – mercoledì 7 giugno alle 21 – alla Eden Aréna di Praga, la vincente dell’altra partita tra AZ Alkmaar e West Ham (2-1 per gli inglesi nella gara di andata al London Stadium).

Dove vedere in tv e in streaming Basilea-Fiorentina

La partita Basilea-Fiorentina è valida per le semifinali di ritorno di Conference League ed è visibile in diretta su Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254) e Sky Sport 4K (213).

In streaming, è disponibile su Sky Go, NOW e Dazn.

Dove seguire la Diretta testuale di Fiorentina-Basilea



Se invece preferite seguire Basilea-Fiorentina in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Fiorentina-Basilea

Partita: Basilea-Fiorentina

Data: 18 maggio 2023

Orario: 21

Stadio: St. Jakob-Park

Canale tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), Dazn

Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

