Basket 3x3, bilancio in equilibrio per l’Italia dopo la prima giornata

Le ragazze del basket 3×3 chiudono con un successo (contro la Mongolia) e un k.o. (contro la Francia) la prima giornata di gara a Tokyo 2020.

Sul campo dell’Aomi Urban Sports Park, le azzurre pur con qualche brivido hanno fatto loro per 15-14 il match inaugurale contro la nazionale asiatica, brava nel contendere fino all’ultimo la vittoria a Rae Lin Marie D’Alie (otto punti per lei) e compagne.

Quest’ultime invece, nella serata giapponese, hanno dovuto alzare bandiera bianca contro la rappresentativa transalpina, vittoriosa per 19-16 dopo esser stata anche in svantaggio 1-7. A nulla in questo caso sono valse le prestazioni di una D’Alie ancora sugli scudi (sempre otto i suoi punti a referto) e di una Rulli da cinque punti.

L’Italia, dunque, chiude la prima giornata olimpica con un record di 1-1 e complessivi tre punti in classifica, un bottino questo che, in graduatoria, la pone a pari merito con Cina, Giappone e la stessa Francia (sconfitta dagli Stati Uniti prima dell’affermazione sulle azzurre).

OMNISPORT | 24-07-2021 15:54