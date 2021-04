Basket, A2: nei recuperi successi di Ravenna, Chieti e Latina

Si sono svolti nella giornata di sabato tre recuperi nel girone Rosso della Serie A2 di basket.

Per la 19a giornata Ravenna ha sconfitto la Stella Azzurra Roma per 85-70, per la 26a giornata l’Eurobasket Roma ha perso in casa contro Chieti per 97-98, mentre per la 22a giornata Latina ha avuto la meglio su Rieti per 91-72.

In classifica sempre in testa Forlì con 38 punti. Ravenna aggancia Cento al quarto posto con 22 punti, mentre Latina sale a quota 14 raggiungendo proprio la rivale di giornata, Rieti.

Mercoledì altri tre recuperi: Ferrara-Scafati (18a giornata), Chieti-Latina (20a giornata) e Rieti-Stella Azzurra Roma (24a giornata) .

