Basket, Belinelli pronto al ritorno in Eurolega: "Mi mancava"

05-10-2022 14:12

Marco Belinelli, uomo simbolo della Virtus Bologna si prepara a tornare in Eurolega (venerdì contro il Monaco). Il suo debutto risale al 17 ottobre 2002 e dopo oltre 10 anni il giocatore, come ha spiegato a Gazzetta dello Sport, si prepara a disputare la prestigiosa competizione.

«Sono molto carico ed emozionato – ha detto – L’Eurolega mi è mancata quando ero negli Stati Uniti e la seguivo a distanza. Ci ritorno con grande curiosità. Ed è un ritorno importante anche per la società che manca da 14 anni e per la città di Bologna».

E sulla Virtus di quest’anno: «Mi piace, c’è tanta strada da fare ma siamo in crescita. Non c’è tempo da perdere, ogni partita conta in campionato e in Europa. Per questo dobbiamo fare gruppo in fretta ed essere preparati».

L’obiettivo, lo dice senza mezzi termini è arrivare tra le prime otto, fare i playoff e confermarsi in Europa.

E infine sul futuro: «Con la società stiamo parlando di un rinnovo del contratto in scadenza. Amo questo sport, sto bene e ho il fuoco dentro. Voglio aiutare la Virtus a vincere, non penso ad altro».