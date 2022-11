Basket. Eurolega: il derby italiano va alla Virtus

09-11-2022 22:58

Dopo 14 anni torna una sfida tra squadre italiane in Eurolega e il quintetto di Scariolo lo fa suo con una prova di compattezza. Male invece Milano, soprattutto davanti con una serie spaventosa di errori al tiro e imprecisioni dalla lunetta.

La Gara si indirizza subito verso Bologna che nei primissimi minuti sembra avere più verve ma Milano tiene botta e reagisce inanellando una serie di triple di Mitrou-Long e Melli. Il primo quarto termina 23-12 per i padroni di casa. La seconda frazione è nettamente appannaggio di Bologna che punto su punto recupera lo svantaggio iniziale grazie ad una prova immensa di Teodosic che, grazie alla tripla sullo scadere porta a +4 i virtussini: 34-39. Nel terzo periodo prosegue la serata no ai tiri di Milano e Shengelia ha gioco facile con la difesa dell’Olimpia. Una schiacciata di Melli chiude la frazione 41-53. Ormai non c’è più partita Bologna controlla agevolmente e chiude il match a +5.

59-64 il risultato finale.

Le statistiche di Milano: 20/49 tiri totali; 5/22 tiri da 3; 14/22 tiri liberi. Le statistiche di Bologna: 24/55 tiri totali; 9/22 tiri da 3; 7/12 tiri liberi

Tabellino: Olimpia Milano: Mitrou-Long 13, Davies 11; Virtus Bologna: Teodosic 15, Mickey 14, Shengelia 12