Basket Eurolega, Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne: Messina contro l'allievo Pozzecco nella serata del ritorno di Baron

L’allievo contro il maestro. Gianmarco Pozzecco contro Ettore Messina, ovvero l’assistente che ha fatto anticamera all’ombra di uno degli allenatori più vincenti e titolati della storia del basket italiano. Che stasera si ritroveranno di fronte in una sfida che vale tanto per Milano, quanto per Villeurbanne, chiamate ad aggiungere un’altra W in una stagione sin qui davvero povera di soddisfazioni. Ma che forse per l’Olimpia è arrivata a un punto di svolta, con il trend delle ultime due settimane che, al netto delle tante assenze, ha dimostrato che i valori tecnici e caratteriali del gruppo restano intatti, seppur spesso nascosti chissà in quale baule.

Pozzecco: “Grazie a Milano per avermi accolto”

Olimpia-Asvel è anche e soprattutto la sfida tra Messina e Pozzecco. Col primo che volle il secondo nel ruolo di assistente nel 2021, contribuendo alla conquista del 29esimo scudetto. “A Ettore sarò grato per sempre per avermi voluto con sé a Milano quando non ero davvero nessuno. Ho imparato tanto in quel periodo nel quale abbiamo lavorato assieme, e soprattutto ho ricevuto tanto da una piazza che ha saputo apprezzare il mio animo e il mio spirito. Insomma, io sono stato uno dei simboli dello scudetto di Varese del 1999, eppure nessuno a Milano mi ha fatto mai pesare questa cosa. E soprattutto sono sempre stato accolto bene, nonché considerato un pezzo importante dello staff tecnico.

Al mondo Olimpia dirò grazie eternamente, anche se questa è una partita dove ognuno dovrà pensare a fare il suo. Chiaro che vorrei vincere, ma so bene quanto sia difficile farlo contro questa squadra, che a mio modo di vedere ha ancora le carte in regola per rientrare in corsa per un posto tra le prime 8. Cosa farò prima della partita? Saluterò Hines, Shields e tutti gli “italiani” che ho incontrato lungo il mio cammino. E poi che vinca il migliore”.

Messina: “Asvel squadra fisica e con buone individualità”

Messina accoglierà il Poz come un figlio prediletto (non prodigo, perché l’addio non fu traumatico), ma di questa versione un po’ pazzerella dell’Asvel non vuol fidarsi. “Hanno attraversato anche loro momenti difficili, proprio come noi, ma hanno perso molte partite in volata, arrivando a giocarsela punto a punto con grande forza e capacità di resistenza. Sono una squadra fisica e con buone individualità, pertanto mi aspetto una gara tosta e per nulla semplice. Vero che noi ci arriviamo dopo una settimana positiva sia a livello di gioco che di risultati, ma al solito si ripartirà da zero. Quanto a Gianmarco, è un piacere rivederlo a questo livello e siamo contenti di accoglierglielo”.

Finalmente Baron: debutto stagionale in Eurolega

La notizia più attesa in casa Olimpia è il ritorno nei 12 a roster di Billy Baron, pronto a fare il suo debutto stagionale in Eurolega dopo gli 8 minuti (con zero punti a referto, ma quella è la cosa meno importante) nella sfida esterna di campionato contro Varese. Baron è una pedina chiave nel sistema di gioco di Messina, una guardia con grande intelligenza cestistica che dovrà servire da equilibratore per consentire alla squadra di girare bene anche nei momenti di maggiore difficoltà offensiva.

Anche Johannes Voigtmann ha smaltito i problemi che lo avevano tenuto fuori nell’ultima giornata e pertanto è pronto a tornare sul parquet. Non saranno della partita invece Mirotic (che rientrerà ad anno nuovo, probabilmente non prima di febbraio), Maodo Lo (arrivederci a gennaio) e Pippo Ricci, oltre a Pangos che è sempre separato in casa.

L’obiettivo di casa Olimpia è presto detto: centrare la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega e rimettersi pienamente in gioco per accaparrarsi un posto nella parte sinistra della classifica (in caso di successo sarebbero due le gare di ritardo dall’ottavo posto), mettendo poi nel mirino le successive due gare casalinghe contro il Panathinaikos (venerdì) e il Baskonia (giovedì 28). Snodo cruciale di una stagione che sino a una settimana fa volgeva soltanto al peggio, ma che adesso sembra davvero aver preso un’altra piega. Anche se l’amico Poz stasera (palla a due alle 20,30, diretta Sky Sport e Dazn) potrebbe non essere tanto d’accordo.

