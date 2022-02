Basket, i convocati di Sacchetti per la seconda finestra di qualifica Mondiale

15-02-2022 14:11

Lunedì 21 febbraio torna a radunarsi la Nazionale italiana di Basket guidata da Meo Sacchetti. L’impegno è propedeutico ai due decisivi impegni contro l’Islanda, fondamentali per la qualificazione al FIBA World Cup 2023, il Mondiale che si giocherà il prossimo anno dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, Indonesia e Filippine.

Oggi, 15 febbraio, Sacchetti ha reso noto la lista dei 16 scelti e che si troveranno a Bologna per prerpare le due sfide all’Islanda. La prima in programma giovedì 24 febbraio mentre il match di ritorno in Italia è previsto per domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30

Confermato il blocco della “finestra” di novembre con il ritorno in Azzurro di Nico Mannion.

Si rivedono anche Amedeo Della Valle e Paul Biligha. Le novità sono Matteo Imbrò, 3 presenze in amichevole tra il 2012 e il 2016 e Leonardo Totè, in cerca della sua prima apparizione con la Senior.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

