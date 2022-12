30-12-2022 17:43

La Pallacanestro Trieste, che con 4 vittorie e 8 sconfitte si trova al 13^ posto in Serie A, cede il 90% delle quote al gruppo statunitense Csg (Cotogna Sports Group): le quote rimanenti saranno nelle mani di investitori locali.

Csg ha esperienza nel mondo sportivo e competenza nel contesto Nba, nel marketing sportivo e sui mercati finanziari americani ed europei: “Nell’ultimo anno abbiamo analizzato il mercato del basket europeo” ha detto il fondatore Richard de Meo “Trieste ha le caratteristiche per avviare un progetto che prevede nel medio periodo la partecipazione alle Coppe Europee”; questo è invece il commento del presidente Mario Ghiacci: “L’ingresso di Csg ci rende una società che guarda al futuro”.

La chiosa è affidata ai soci Luca Farina e Marco Bono: “”Consideriamo assolto il compito che ci eravamo dati, salvare, con il supporto di Allianz e degli altri stakeholders, la società dal fallimento dopo l’uscita di Alma, traghettarla verso una nuova proprietà e mantenere intatto l’asset sportivo attraverso la permanenza in Serie A. Con il pacchetto di minoranza saremo validi consiglieri”

.