Basket, la Virtus chiamata alla sfida Tortona

In campo domani per Gara Uno

27-05-2023 13:32

Va in scena domani la gara tra Tortona e Virtus Segafredo Bologna, riedizione della sfida avvenuta nella passata stagione. La prima partita della serie è in programma domenica 28 maggio alle ore 19.30 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna. A parlare per Tortona il vice-allenatore Massimo Galli:

“Ci apprestiamo a giocare l’undicesima sfida contro la Virtus Segafredo Bologna, con un bilancio che al momento ci vede vincitori in tre occasioni su dieci partite disputate. Credo che il roster che scenderà in campo in semifinale sia lo stesso che ha affrontato e battuto Brindisi nei quarti di finale. La guida tecnica della squadra è affidata a Sergio Scariolo, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha vinto tutto sia a livello di Club (in Europa e in NBA) che con la Nazionale spagnola”.