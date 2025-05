Basket LBA 29a giornata: Trapani non si nasconde più e vuole lo scudetto. Scafati e Pistoia tornano in A2

L'analisi della 29a di LBA. Trapani abbatte Milano e alza la posta: "Credere nello scudetto? Certo che si", esclama Antonini. Ora sfida alla Virtus per il primato

Quel sogno è sempre strisciante, ma impossibile da schivare. “Crederci è un dovere, anche se la verità è che i primi a divertirci siamo noi”, ha spiegato Chris Horton appena dopo aver inflitto a Milano una sconfitta che profuma di monito per tutte le rivali. Perché Trapani ormai non può più nascondersi, e nemmeno si sogna di doverlo fare: il primato in tandem con Bologna dopo 29 giornate (e domenica c’è lo scontro diretto in Emilia che vale la testa di serie numero 1 ai play-off) è un qualcosa che nessuno avrebbe osato pronosticare a inizio stagione. Eppure è quel che ha raccontato il campo, con il pubblico siciliano che sogna ad occhi aperti.

Antonini e le notti indimenticabili: “Adesso siamo tutti uniti”

Di per sé battere l’Olimpia in questa stagione non è poi tutta questa notizia, anche se adesso Milano non ha più l’alibi dell’Eurolega, e allora ecco che la vittoria degli Shark acquista maggiore peso. Chiaro però che oltre all’89-81 finale c’è ormai la piena consapevolezza di poter ambire al ruolo di guastafeste nei play-off, senza dover per forza di cose dire che saranno gli altri ad avere pressione.

“Stiamo vivendo serate indimenticabili”, spiega Valerio Antonini, vulcanico patron dei siciliani. “Quella con Milano è una delle tante, ma ci ha detto una cosa importante: non è utopia poter pensare allo scudetto. La prossima gara con la Virtus sarà un banco di prova notevole, ma noi non vogliamo tirarci più indietro”.

Come sono lontani i tempi in cui patron e squadra erano tutto, fuorché sintonizzati sulla stessa frequenza (il “quasi” licenziamento di Repesa a fine febbraio avrebbe potuto smontare in un attimo il castello). “Adesso ci sentiamo tutti uniti, e pronti a remare dalla stessa parte. È come se a vincere non sia solo Trapani, ma un’intera regione: la Sicilia trarrebbe uno straordinario volano da un eventuale scudetto degli Shark. Anche il fatto che la tifoseria organizzata si sia scusata, intuendo la particolarità del momento, dimostra che questa piazza è matura per ambire al massimo risultato possibile. E mi auguro che attorno a questo gruppo possano riunirsi gli interessi, la passione e la voglia di rivalsa di tutta la comunità trapanese”.

Bologna condanna Scafati alla retrocessione. Anche Pistoia in A2

Contro Bologna, domenica prossima, Trapani si giocherà il primato. Bologna che intanto sembra aver ritrovato un buon passo in campo nazionale, anche se questi sono i giorni che di fatto sanciscono quanto si andava vociferando da tempo, e cioè che l’avventura di Tornike Shengelia all’ombra delle due torri sia ormai giunta al capolinea (lo aspetta il Barcellona).

La Virtus a Scafati, in una serata da 33 assist (record di squadra all time in LBA), ha condannato la formazione campana al ritorno in A2. Stessa sorte toccata a Pistoia, che dopo l’illusoria vittoria di Venezia è crollata contro Cremona, che a sua volta ha conquistato la salvezza con 40’ d’anticipo vincendo uno scontro diretto altrimenti destinato a tramutarsi in incubo in caso di sconfitta, poiché l’Estra avrebbe avuto modo di agganciare i lombardi a quota 14 punti.

Per Pistoia una fine segnata, considerati i noti problemi societari che hanno impedito a coach Okorn di lavorare adeguatamente da metà stagione in poi. “I nostri tifosi non meritavano tutto questo, spero che qualcuno se ne renda conto”, ha commentato il capo allenatore biancorosso, consapevole che la retrocessione sia figlia della pessima gestione esterna da parte della dirigenza.

Il quadro play-off: Milano “solo” testa di serie numero 5

A una sola giornata dal termine della regular season, con due verdetti già ratificati in coda (appunto Scafati e Pistoia retrocesse), in chiave play-off c’è da registrare la qualificazione di Venezia, che chiude dunque il novero delle 8 prima classificate.

Trapani e Bologna si giocheranno le prime due posizioni nello scontro diretto, dove chi vince si presenterà da numero 1 (e sfiderà la Reyer nel primo turno). Trapani in caso di sconfitta finirebbe da numero 2, poiché è in vantaggio negli scontri diretti rispetto a Trento e Brescia. Diversa è la situazione se perdesse la Virtus, che in caso di arrivo a tre squadre sarebbe testa di serie numero 3 dietro a Brescia (e con Trento quarta), mentre sarebbe seconda se arrivasse a pari punti con Brescia e terza se lo facesse con Trento.

Milano è già sicura di essere testa di serie numero 5 (chi vincerà la regular season potrebbe ritrovarsela contro già in semifinale…), Trieste con una vittoria contro Sassari chiuderebbe sesta, avendo una migliore differenza canestri in caso di arrivo a pari punti con Reggio Emilia.