Basket LBA, top e flop 15a giornata: Mannion, il "Red Mamba" ha trovato casa a Varese

L'ultima del girone d'andata regala sorprese e fa cadere molte teste nei piani alti. Mannion ha cambiato la stagione di Varese, Napoli non è più una sorpresa.

08-01-2024 13:06

L’ultima di andata è servita per delineare la griglia dei quarti di Coppa Italia, che a bene vedere sembrano destinati a regalare uno di quegli spettacoli per palati fini (appuntamento a Torino dal 14 al 18 febbraio). Ma ha anche ribadito che in questa stagione di LBA le cose possono cambiare in fretta, con valori di forza ribaltati all’istante. Così Venezia, Trento e Brescia pagano la cauzione tutte e tre assieme, così come la Virtus che paga le fatiche di Eurolega (ed è in arrivo un’altra settimana col doppio impegno) e dimostra che in Italia le difficoltà, se possibile, sono anche superiori a quelle riscontrate in campo europeo. Al giro di boa, insomma, un recap vale la pena farlo, ma guai a dare per scontate cose che così scontate non lo sono.

Basket Serie A: i top della 15a giornata

NICO MANNION 9. Diavolo di un Nico! Da quando è sbarcato a Varese, la stagione dell’ Openjobmetis è letteralmente esplosa. Tre gare, tre vittorie, tre prestazioni che rasentano la perfezione. Miglior regalo di Natale la dirigenza varesina non avrebbe potuto farselo: Nico è sembrato attingere energia a profusione in questo primo scorcio di avventura biancorossa, e dopo aver dato la paga a Pesaro e Reggio Emilia è arrivato il turno di Treviso in una sfida (per ora) salvezza che ha detto tanto sul futuro di entrambe le formazioni. Mannion è stato al solito sublime: 30 punti in 30 minuti sul parquet (20 ne realizza nel primo tempo), con 4 assist e 4 rimbalzi e una valutazione di 26, figlia anche del 13/15 dalla lunetta . È il suo massimo in termini di punteggio nella carriera italiana, confezionando un 25 di media nelle prime tre gare in maglia Varese. Il cui orizzonte è molto “Red Mamba” …

Basket Serie A: i flop della 15a giornata