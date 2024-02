Basket LBA, top e flop 20a giornata: Abass è il gregario giusto di casa Virtus. Brown lancia Varese

Brescia resta ancora solitaria in vetta e punterà ora a confermare il trionfo dell'anno passato nella final eight di Coppa Italia. Ma le big Olimpia e Virtus ormai sono vicince

12-02-2024 18:51

A due terzi del cammino la Serie A di basket è pronta a lasciare spazio alla final eight di Coppa Italia, che da giovedì 15 febbraio a Torino è destinata a scaldare l’aria e renderla elettrica come non mai. Prima però vale la pena dare una ripassata a quel che ha detto l’ultima giornata, che ancora una volta ha visto Brescia mantenere saldo il comando (spazzata via Reggio Emilia, dove intanto è arrivato l’ex Lakers Tarik Black) ma anche Bologna e Milano rispondere senza fronzoli, ormai lanciatissime verso i piani alti della LBA (soprattutto l’Olimpia è sembrata superare le difficoltà palesate nel girone d’andata). Anche Varese continua a risalire posizioni, trascinata da Mannion e da un Brown chirurgico quanto basta. Non accennano a diminuire i venti di crisi a Trento (6 ko. nelle ultime 7 giornate) e Pesaro, dove Sacchetti insegue ancora la prima vittoria e nell’attesa è scivolato al penultimo posto.

Basket Serie A: i top della 20a giornata

GABE BROWN 8. Varese da un mese a questa parte è un’altra squadra, da quando cioè Mannion è arrivato a trascinarla come si deve. Anche Gabe Brown ne ha tratto giovamento : contro Pesaro ha fatto sembrare facili anche cose apparentemente difficili, come le 4 triple (soprattutto due senza senso, davvero “ignoranti”) con le quale ha spezzato l’equilibrio e mandato in aria i piani di Sacchetti. Mano caldissima, sguardo penetrante, Brown ha alzato il proprio livello e adesso l’Openjobmetis può seriamente cominciare a pensare in grande, perché di tempo per agganciare il treno play-off ne resta tanto.

è subito tornata a fare la voce grossa e ha subito ritrovato la via maestra. Ha sparigliato le carte contro che una volta perso ha perso anche la lucidità per restare incollata alla partita. e i 20 punti segnati (con 6/8 in area) dimostrano perché è così amato dal pubblico orogranata. Spahija ha ritrovato un tiratore affidabile, soprattutto però un elemento in grado di poter alzare l’asticella quando più lo vuole. AWUDU ABASS 7,5. Nella Virtus che batte anche Scafati c’è tanto di Marco Belinelli (18 punti con 4 triple a bersaglio), ma quello che più ruba l’occhio è Awudu Abass , che in uscita dalla panchina offre una prova concreta e di grande impatto, firmando 3 tentativi su 4 dalla distanza e cavalcando il parziale di 20-2 col quale la Segafredo chiude i conti nella ripresa. Abass è un soldatino che sa sempre come farsi rispettare: Banchi gli da fiducia e lui lo ripaga con la stessa moneta. E chissà che l’ennesima buona prova sul suolo italiano non gli possa garantire più spazio anche in campo continentale (ma prima c’è la Coppa Italia ).

Basket Serie A: i flop della 20a giornata