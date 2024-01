Basket, Final Eight Coppa Italia: Olimpia Milano, Reggio Emilia, Napoli e Pistoia qualificate. Il tabellone

Ultima giornata d'andata in Serie A di basket: alle finali di Coppa Italia a Torino ci saranno Venezia, Brescia, Virtus, Milano, Trento, Reggio Emilia, Napoli e Pistoia.

07-01-2024 23:11

Ultima giornata d’andata per la Serie A di basket. Decisiva per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, con le prime otto in classifica ammesse alla fase decisiva del torneo, in programma a Torino dal 14 al 18 febbraio. Qualificazione già in cassaforte per Venezia, Brescia, Virtus Bologna e Trentino. Rimanevano da definire gli ultimi quattro posti: missione compiuta per Olimpia Milano, Reggio Emilia, Napoli e Pistoia.

Basket Serie A: Pistoia batte Cremona, male Scafati

La sfida chiave era lo scontro diretto tra Esta Pistoia e Vanoli Cremona, appaiate a quota 14 punti: l’hanno spuntata i toscani, che si sono accomodati in ottava posizione grazie al 64-60 sui lombardi, griffato soprattutto dai 20 punti di Moore. In precedenza Scafati aveva accantonato le speranze dopo la disfatta di Tortona, rigenerata da coach De Raffaele: 89-52 il finale, con 19 punti di uno scatenato Baldasso.

Milano vola, Virtus Bologna ko. Napoli passa a Venezia

Missione compiuta per Milano (blitz 74-79 a Trento con 17 punti per Napier, 16 di Hall e 12 di Bortolani) e Reggio Emilia, che con un ultimo quarto da urlo ha steso la Virtus Bologna (72-66), grazie alla serata magica di Hervey: 24 punti per lui. Anche la Gevi Napoli si è regalata una grande impresa, tornando alle Final Eight di coppa dopo 17 anni e infliggendo la prima sconfitta casalinga alla capolista Venezia: 81-89 il risultato, con grande prestazione del “tridente” Sokolowski (22), Pullen (19) e Zubcic (17). Del passo falso dell’Umana Reyer non ha approfittato Brescia, sconfitta 88-79 sul campo del fanalino di coda Brindisi (28 punti per un leggendario Sneed).

Basket Coppa Italia, il tabellone Final Eight di Torino

Delineato, dunque, il tabellone delle finali di Coppa Italia targate Frecciarossa, tra poco più di un mese al PalaOlimpico di Torino. Si parte il 14 coi primi due quarti, il 15 gli altri due, il 17 le due semifinali e il 18 la finalissima. Milano e Bologna sono posizionate in parti diverse del tabellone e potrebbero affrontarsi soltanto in finale, così come Venezia e Brescia, attuali leader della classifica. Questo il tabellone completo:

Umana Reyer Venezia (1)-Estra Pistoia (8)

EA7 Emporio Armani Milano (4)-Dolomiti Energia Trentino (5)

Virtus Segafredo Bologna (3)-Unahotels Reggio Emilia (6)

Germani Brescia (2)-Gevi Napoli (7)

Intanto la prossima settimana doppio turno di Eurolega, con Olimpia e Virtus protagoniste.